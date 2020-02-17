17 Февр. 2020 2020-02-17T08:57:58+03:00

В 2019 году на эти цели потратили почти 60 миллионов рублей, а в 2020 году запланировали почти 80 миллионов рублей

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В Хабаровском крае увеличат расходы на социальные контракты. В 2019 году на эти цели потратили 58,1 миллиона рублей. Этой мерой поддержки воспользовались четыре тысячи 140 семей, в которых воспитываются 15 тысяч 740 детей. В 2020 году в регионе планируют потратить на эти цели 78,5 миллиона рублей.

Больше всего контрактов заключили жители Амурского и имени Лазо районов. Также востребована мера поддержки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском и Хабаровском районах.

- Более половины из всех обратившихся на полученные деньги собрали детей в школу, а 869 семей вложились в развитие личного подсобного хозяйства. На ремонт жилья и строительство хозпостроек деньги направили 759 семей. Также деньги вкладывают в открытие собственного дела, в профобразование и поиск работы, - рассказали в региональном министерстве социальной защиты.

Отметим также, что за восемь лет в Хабаровском крае оформили более 22 тысяч социальных контрактов.

Заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта принимают в отделах соцподдержки населения по месту жительства или месту пребывания по адресам:

- Кировский и Краснофлотский районы - улица Серышева, 62, телефон: 47-73-70;

- Железнодорожный район - улица Владивостокская, 33, телефон: 38-39-49;

- Индустриальный район - улица Краснореченская, 87А, телефон: 47-40-70;

- Центральный район - улица Фрунзе, 67, телефон: 46-70-33.

ИСТОЧНИК KP.RU