В Хабаровском крае осудят покупателей справок Госинспекции

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:59:44+03:00

На скамью подсудимых сядут пять человек, подозреваемых в даче взятки

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядут пять человек, которых обвиняют в даче взятки должностному лицу и в использовании фиктивных документов. По версии следствия, фигуранты хотели получить удостоверения на право управления маломерным судном. Однако проходить обучение они не хотели, поэтому решили пройти по тернистому коррупционному пути.

- Во время разбирательств установили, что фигуранты купили справки, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении ими курсов судоводителя маломерных судов. Кроме того, они через посредника передали взятки за фактически не пройденную аттестацию должностному лицу инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

На сегодняшний день расследование уголовных дел закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении. Сами фигуранты свою вину признали. В отношении посредника, передавшего взятки, и сотрудника ГИМС, получившего незаконное вознаграждение, расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU