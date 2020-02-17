2020-02-17T10:59:44+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае осудят покупателей справок Госинспекции

На скамью подсудимых сядут пять человек, подозреваемых в даче взятки
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае осудят покупателей справок ГосинспекцииВ Хабаровском крае осудят покупателей справок ГосинспекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядут пять человек, которых обвиняют в даче взятки должностному лицу и в использовании фиктивных документов. По версии следствия, фигуранты хотели получить удостоверения на право управления маломерным судном. Однако проходить обучение они не хотели, поэтому решили пройти по тернистому коррупционному пути.

- Во время разбирательств установили, что фигуранты купили справки, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении ими курсов судоводителя маломерных судов. Кроме того, они через посредника передали взятки за фактически не пройденную аттестацию должностному лицу инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

На сегодняшний день расследование уголовных дел закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении. Сами фигуранты свою вину признали. В отношении посредника, передавшего взятки, и сотрудника ГИМС, получившего незаконное вознаграждение, расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока
Стационар детской областной больницы в Биробиджане откроют 3 марта
Дорожники реконструируют и соединят с «Обходом Хабаровск» важные трассы
В рамках ремонтной программы 2020 года Хабаровская генерация направила на повышение эффективности работы насосной станции более миллиона рублей
В Хабаровске возбудили уголовное дело после столкновения машины ДПС и иномарки с детьми
Новый трансформатор на ХТЭЦ-1 установила Хабаровская генерация АО «ДГК»
На севере Хабаровского края сократилось количество заболевших ОРВИ
В администрации Хабаровска назначили нового заместителя мэра по соцвопросам
В Хабаровском крае осудят покупателей справок Госинспекции
В Хабаровском крае увеличат расходы на социальные контракты
Питомнику имени Лукашова в Хабаровске изменят статус
Очередной циклон принесет в Хабаровский край снегопады
В Хабаровском крае закрыли десятки сайтов, торгующих краснокнижными животными
В Хабаровске переоснастят кабинеты в двух школах-интернатах
В Хабаровске проверили часть детских садов после сообщений о минировании