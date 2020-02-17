В администрации Хабаровска назначили нового заместителя мэра по соцвопросам

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:58:46+03:00

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В администрации Хабаровска новое назначение. На должность заместителя мэра по социальным вопросам назначили Лагошину Елену Валерьевну. На работу она вышла сегодня, 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

У Елены Валерьевны два высших образования. Она окончила «Дальневосточную академию государственной службы» в 1998 году, получила диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление». В «Хабаровском государственном техническом университете» училась на юридическом факультете, окончила вуз в 2002 году. Опыт работы на руководящих должностях 11 лет.

Отметим также, что Елена Валерьевна Лагошина имеет награды. Среди них медаль «В память 200-летия Минюста России», почетные грамоты министерства образования и науки Российской Федерации, губернатора Хабаровского края.

Напомним, 28 января стало известно о том, что пост председателя комитета по управлению Краснофлотским районом по жилищно-коммунальному хозяйству занял Михаил Ташматов.

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ИСТОЧНИК KP.RU