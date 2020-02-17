На севере Хабаровского края сократилось количество заболевших ОРВИ

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:56:56+03:00

На сегодняшний день эпидпорог в Николаевском районе не превышен

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В Николаевском районе немного улучшилась ситуация по заболеваемости ОРВИ. Ранее сообщалось, что эпидпорог был превышен, на сегодняшний день количество заболевших сократилось. Так, в период с 9 по 16 февраля 2020 года зафиксировали 326 человек, эпидпорог составляет 367 заболевших.

- По данным на 17 февраля, до 18 февраля закрыты на карантин три класса в СОШ №4 и два класса в СОШ №5. Детсад №2 «Белочка» планируют открыть с 18 февраля. В настоящее время решается вопрос о закрытии детсада №25 «Рябинка» в поселке Лазарев, - рассказала Марина Казанчева, главный специалист управления образования администрации Николаевского района.

Жителей района убедительно просят соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, чаще мойте руки, откажитесь от посещения мероприятий, которые проходят в закрытых непроветриваемых помещениях. Если признаки заболевания все-таки появились, то обязательно надо изолировать больного, пользоваться маской, не заниматься самолечением, а непременно обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU