Дорожники реконструируют и соединят с «Обходом Хабаровск» важные трассы

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:23:29+03:00

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В Хабаровске собираются реконструировать две важные дороги - Чернореченское шоссе и трассу, проходящую по улицам Целинная и Аэродромная. Сейчас на этих объектах трещины, рытвины и ямы, от которых пока избавляются за счет ямочного ремонта. Пока проектировщики переносят свои мысли на бумагу. По задумке, дороги не просто приведу в порядок, но и сделают их примыкающими к магистрали «Обход Хабаровска».

- Протяженность участка «Целинная-Аэродромная» составляет 3,4 километра. Сейчас это двухполосная дорога, а после реконструкции будет уже четыре полосы для движения машин и дополнительная пятая для съезда, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На Чернореченском шоссе дорожная техника будет работать на километровом участке от точки примыкания трассы к улице Карла Маркса до границы города. Здесь также сделают из двухполосной дороги четырехполосную.

Чтобы не повторилась история с улицами Краснореченской и Тихоокеанской, где из-за ошибок в проектах пришлось отложить работы на длительное время, специалисты профильного управления ужесточили требования к проектным организациям и намерены следить за работой инженеров самым тщательным образом, призывая в помощь госэкспертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU