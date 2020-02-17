17 Февр. 2020 2020-02-17T11:22:44+03:00

В Хабаровске возбудили уголовное дело после столкновения машины ДПС и иномарки с детьми Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Хабаровске возбудили уголовное дело после аварии, в которой столкнулись иномарка и патрульная машина. Происшествие случилось накануне вечером, 16 февраля. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние дети, которые находились в машине Toyota Probox.

- По предварительной информации, на момент аварии в легковом авто находились пять человек - водитель, четверо детей 2007 и 2008 годов рождения. В результате аварии участники происшествия получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медпомощь, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения». Следователи пока выясняют обстоятельства произошедшего. Свидетелей аварии убедительно просят откликнуться. Пожалуйста, обратитесь в следственный отдел по Железнодорожному району города Хабаровска, адрес: улица Джамбула, 41. Или позвоните по телефонам: (4212) 35-11-94, 35-11-92 и 8-930-403-32-06.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU