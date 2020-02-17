Стационар детской областной больницы в Биробиджане откроют 3 марта

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:46:36+03:00

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В Биробиджане планируют открыть стационар детской областной больницы. По крайней мере, такую задачу поставил перед подчиненными глава региона Ростислав Гольдштейн. На сегодняшний день на объекте закончились строительно-монтажные работы. Во время последнего осмотра здания проверяющие нашли некоторые недочеты. Их устранят, и после этого стационар введут в эксплуатацию.

- Вы должны знать, нужна ли помощь главному врачу, и приложить все силы, чтобы больница начала принимать наших граждан в срок, - поставил задачу глава региона Ростислав Гольдштейн.

Напомним, также обсудили строительство крытого катка. По предварительной информации, этот объект планируют ввести в эксплуатацию не позднее апреля 2020 года. На сегодняшний день здание готово на 85 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU