Кикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока
Кикбоксеры Хабаровского края участвовали в чемпионате и первенстве Дальнего Востока памяти первого из СССР чемпиона мира Александра Иванова. Вместе с ними за победу боролись около 120 участников. На ринг в Якутске вышли представители пяти региональных команд из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской области и Якутии.
- По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучший результат, поедут в Воронеж. Там в апреле пройдет чемпионат России по версии К-1, - рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Среди победителей обладатель «золота» в весовой категории 63 килограмма Павел Куклин, «серебро» завоевали в своих весовых категориях Рашид Имаров, Владислав Павлишин и Валерий Демченко. В весовой группе 71 килограмм «бронзу» завоевал Данила Бахметьев.
По итогам первенства Артак Айвазян и Богдан Калинин завоевали золотые медали, Акбар Абдирахманов стал серебряным призером, а Иван Ракон взял «бронзу».
ИСТОЧНИК KP.RU