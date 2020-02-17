2020-02-17T12:31:46+03:00
Спорт

Кикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока

Спортсмены получили медали и путевки на чемпионат и первенство России
Александр ШТААЛЬ
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Кикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяКикбоксеры Хабаровского края выиграли на чемпионате Дальнего Востока ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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Кикбоксеры Хабаровского края участвовали в чемпионате и первенстве Дальнего Востока памяти первого из СССР чемпиона мира Александра Иванова. Вместе с ними за победу боролись около 120 участников. На ринг в Якутске вышли представители пяти региональных команд из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской области и Якутии.

- По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучший результат, поедут в Воронеж. Там в апреле пройдет чемпионат России по версии К-1, - рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Среди победителей обладатель «золота» в весовой категории 63 килограмма Павел Куклин, «серебро» завоевали в своих весовых категориях Рашид Имаров, Владислав Павлишин и Валерий Демченко. В весовой группе 71 килограмм «бронзу» завоевал Данила Бахметьев.

По итогам первенства Артак Айвазян и Богдан Калинин завоевали золотые медали, Акбар Абдирахманов стал серебряным призером, а Иван Ракон взял «бронзу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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