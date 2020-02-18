18 Февр. 2020 2020-02-18T00:58:57+03:00

Прогноз погоды в Хабаровске сегодня, 18 февраля 2020 года: днем до -5, без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане сегодня, 18 февраля: без осадков, днем до -3

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -3-5.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -15 до -17, днем от -5 до -7, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 18 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -4-6.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -8-10.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -8-10.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -12-14.

ИСТОЧНИК KP.RU