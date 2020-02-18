2020-02-18T01:43:03+03:00
75 лет Великой Победы

Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» добрались до поселка Горный в Забайкалье

Часть пути военные преодолели пешком
Александр ШТААЛЬ
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Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» добрались до поселка Горный в ЗабайкальеУчастники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» добрались до поселка Горный в ЗабайкальеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военные, идущие из Хабаровска в Москву, добрались до поселка Горный в Забайкалье. Напомним, восемь гвардейцев-спецназовцев решили в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стимулом для них стал подвиг красноармейцев, которые в 1934-1935 годах в 1934-1935 годах прошли со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы за 120 дней. Современные герои намереваются за 100 дней пройти от Хабаровска до Москвы.

- Ранее участники перехода совершили 50-километровый марш на лыжах, уникальным способом связки и крепления к снегоходам. Так он добрались от окрестностей поселка Домна по льду реки Ингода. Дальше по берегу военные прошли пешком, преодолев порядка 20 километров. Они добрались до военного городка, где на площади Дома офицеров их встречали хлебом-солью местные жители, военнослужащие, Юнармейцы и школьники, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Бойцов встречали хлебом-солью местные жители, военнослужащие, Юнармейцы и школьники Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Бойцов встречали хлебом-солью местные жители, военнослужащие, Юнармейцы и школьникиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Напомним, дальше «лыжники Победы» по маршруту пройдут по направлению к столице Бурятии – Улан-Удэ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» добрались до поселка Горный в Забайкалье
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