2020-02-18T06:17:01+03:00
Общество

В зоосаде под Хабаровском выбрали самого любимого зверя

Счастливчиком оказался почти приамурский лев Аслан
Александр ШТААЛЬ
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В зоосаде под Хабаровском выбрали самого любимого зверяВ зоосаде под Хабаровском выбрали самого любимого зверяФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском подвели итоги акции «Открытые сердца». Суть ее сводилась к тому, что все желающие могли рассказать, кто их самый любимый питомец. Также неравнодушные люди могли сделать небольшие пожертвования, на которые потом купят игрушку любимчику.

- Итоги акции подвели вчера, 17 февраля. Оказалось, что самым обожаемым животным у горожан стал лев Аслан. Именно для него теперь будут покупать игрушку. Кстати, этому льву, почти уже приамурскому, как заметили сотрудники, 8 апреля исполнится три года, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Отметим также, что организаторы акции «Открытые сердца» и дальше планируют практиковать такой креативный подход. Как показала практика, он помогает объединить людей и открыть их сердца для добрых дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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