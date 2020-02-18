В зоосаде под Хабаровском выбрали самого любимого зверя
В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском подвели итоги акции «Открытые сердца». Суть ее сводилась к тому, что все желающие могли рассказать, кто их самый любимый питомец. Также неравнодушные люди могли сделать небольшие пожертвования, на которые потом купят игрушку любимчику.
- Итоги акции подвели вчера, 17 февраля. Оказалось, что самым обожаемым животным у горожан стал лев Аслан. Именно для него теперь будут покупать игрушку. Кстати, этому льву, почти уже приамурскому, как заметили сотрудники, 8 апреля исполнится три года, - рассказали в зоосаде «Приамурский».
Отметим также, что организаторы акции «Открытые сердца» и дальше планируют практиковать такой креативный подход. Как показала практика, он помогает объединить людей и открыть их сердца для добрых дел.
ИСТОЧНИК KP.RU