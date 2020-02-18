Лжеработница банка с помощью приложения обнулила счет хабаровчанки

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:16:15+03:00

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Жительница Хабаровска стала жертвой мнимых сотрудников банка. Девушка, позвонившая ей, представилась сотрудницей отдела безопасности банка. Она сообщила, что со счета потерпевшей некто попытался снять деньги. Далее аферистка предложила 51-летней горожанке защитить свои накопления.

- Звонившая сказала, что нужно скачать на телефон некое приложение. Потом она потребовала назвать код, высветившийся на экране смартфона. Так она получила доступ к банковским счетам, с которых и забрала 97 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае для злоумышленников - это лишение свободы на срок до шести лет. На сегодняшний день полицейские устанавливают личность псевдоработницы банка.

ИСТОЧНИК KP.RU