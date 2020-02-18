Лжеработница банка с помощью приложения обнулила счет хабаровчанки
Жительница Хабаровска стала жертвой мнимых сотрудников банка. Девушка, позвонившая ей, представилась сотрудницей отдела безопасности банка. Она сообщила, что со счета потерпевшей некто попытался снять деньги. Далее аферистка предложила 51-летней горожанке защитить свои накопления.
- Звонившая сказала, что нужно скачать на телефон некое приложение. Потом она потребовала назвать код, высветившийся на экране смартфона. Так она получила доступ к банковским счетам, с которых и забрала 97 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае для злоумышленников - это лишение свободы на срок до шести лет. На сегодняшний день полицейские устанавливают личность псевдоработницы банка.
ИСТОЧНИК KP.RU