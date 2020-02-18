18 Февр. 2020 2020-02-18T06:15:13+03:00

В Хабаровском крае водитель с камерой почти догнал волка на трассе ФОТО: Заповедник «Комсомольский»

В итоге зверь ушел в лес и из-за деревьев наблюдал за людьми

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В Хабаровском крае тигры и волки, гуляющие по трассам, стали привычным делом. Водителям уже удалось снять на видео инспектирующего дорогу полосатого хищника и волка, который отчаянно пытался убежать от машины, но все же сообразил, что проще «нырнуть» в лес. К слову, второй такой «экземпляр», а может быть, и тот же самый, снова попал на видео накануне.

- Сегодня увидели волка, 60 километров от Николаевска в сторону Многовершинного, - коротко подписал публикацию автор видеоролика.

Между тем по Хабаровску пошли слухи, что по городу гуляют волки. Однако сотрудники министерства природных ресурсов края, УМВД России по Хабаровску и КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных» не нашли тому подтверждения. Напомним, вычислить серого можно по следу, который заметно отличается от отпечатков собачьих лап.

taxi158nkl В Хабаровском крае водитель с камерой почти догнал волка на трассе

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ИСТОЧНИК KP.RU