В больнице ЕАО пациентов обследовали без спецоборудования и приборов

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:11:58+03:00

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В областной больнице Еврейской автономии во время проверки нашли серьезные нарушения. Выяснилось, что в специализированных отделениях учреждения не было медицинского оборудования, необходимого для оказания качественной и доступной медицинской помощи гражданам.

- Так, в нейрохирургическом отделении отсутствовала допрерографическая установка, передвижной рентгенотелевизионный хирургический аппарат и другое медицинское оборудование и приборы. В офтальмологическом отделении не было тонометра-тонографа и прибора для ультразвукового А-В-сканирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В адрес главного врача областной больницы внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства. В отношении учреждения и его руководителя возбудили два административных дела за деятельность, не связанную с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением. По результатам рассмотрения юридическому лицу назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, должностному вынесли предупреждение. Сейчас в больнице принимаются меры по приобретению необходимого медицинского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU