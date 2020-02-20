20 Февр. 2020 2020-02-20T01:28:11+03:00

Погода в Хабаровске сегодня, 20 февраля 2020 года: днем до -5, немного ветрено Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане сегодня, 20 февраля ветреная, днем до -4

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -14 до -16, днем от -5 до -7, ветер западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 15 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -4-6.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -7-9.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -11-13.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU