Погода в Хабаровске сегодня, 20 февраля 2020 года: днем до -5, немного ветрено
В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.
В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -14 до -16, днем от -5 до -7, ветер западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 15 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений.
В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -4-6.
В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -7-9.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -10-12.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -11-13.
В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -13-15.
ИСТОЧНИК KP.RU