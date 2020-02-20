В Комсомольске начали строить «Дорогу №1»
В Комсомольске-на-Амуре к набережной проложат «Дорогу №1». Она будет вести к туристическому кластеру, который объединит культурно-этнический комплекс «Село Пермское», музейно-развлекательный центр «Легенды на Амуре», парк аттракционов и православный комплекс.
- Строительство должны были начать в 2019 году, но из-за ошибок в проекте не смогли. Недочеты уже устранили, сейчас нет опасений, что мы дорогу не достроят, - рассказал Виталий Селюков, председатель комитета по туризму правительства края.
Одновременно со строительство дороги прокладывают и коммуникации. Украшением набережной может стать причальная стенка, куда смогут пришвартовываться теплоходы. На ее возведение по примерным подсчетам понадобится 300 миллионов рублей. Идею уже озвучили губернатору. Сергей Фургал оценил ее и сказал: «Надо брать и делать».
ИСТОЧНИК KP.RU