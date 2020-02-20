2020-02-20T01:40:19+03:00
Общество

В Комсомольске начали строить «Дорогу №1»

Приступить к реализации проекта собирались в 2019 году, но из-за ошибок в проекте не смогли
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске начали строить «Дорогу №1»В Комсомольске начали строить «Дорогу №1»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре к набережной проложат «Дорогу №1». Она будет вести к туристическому кластеру, который объединит культурно-этнический комплекс «Село Пермское», музейно-развлекательный центр «Легенды на Амуре», парк аттракционов и православный комплекс.

- Строительство должны были начать в 2019 году, но из-за ошибок в проекте не смогли. Недочеты уже устранили, сейчас нет опасений, что мы дорогу не достроят, - рассказал Виталий Селюков, председатель комитета по туризму правительства края.

Одновременно со строительство дороги прокладывают и коммуникации. Украшением набережной может стать причальная стенка, куда смогут пришвартовываться теплоходы. На ее возведение по примерным подсчетам понадобится 300 миллионов рублей. Идею уже озвучили губернатору. Сергей Фургал оценил ее и сказал: «Надо брать и делать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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