Пловцы из Хабаровского края чемпионате Дальнего Востока взяли 18 золотых медалей

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:57:05+03:00

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Пловцы Хабаровского края успешно выступили на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Среди участников состязаний были больше 200 спортсменов из Приморского, Камчатского, Хабаровского и Забайкальского краев, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, ЕАО, республик Бурятия и Саха (Якутия). Хабаровский край представляли 50 пловцов.

- Спортсмены из Хабаровского края завоевали 47 медалей, из них 18 золотых. На втором месте по числу высших наград пловцы Сахалинской области, на третьем – Приморского края, - рассказали в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

По итогу соревнований пловцы Хабаровского края завоевали путевки на чемпионат и первенство России, вошли в пятерку лучших пловцов страны по результатам на отдельных дистанциях. Среди них лучшие спортсмены Павел Савельев, Виктория Шардакова, Полина Кузнецова, Анастасия Котельникова, Вероника Емельянцева, Вячеслав Мамедов, Алиса Ругалева, Ангелина Нурмухаметова, Наталья Баранова, Вероника Ним, Диана Харченко.

Ранее сообщалось, что Виталий Симаков из Советской Гавани будет представлять Россию на мировом первенстве по самбо. Также спортсмены Хабаровского края готовятся к выступлению на Кубке мира по спортивному ориентированию в Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU