26 Февр. 2020 2020-02-26T06:10:32+03:00

В Хабаровске погода сегодня, 26 февраля 2020 года: днем до -3, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Биробиджане погода сегодня без осадков, днем до 0 градусов

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем 0-2.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -15 до -17, днем от -3 до -5, ветер западный 2-8 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -2-4.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -4-6.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -6-8.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -7-9.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU