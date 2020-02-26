В Хабаровске погода сегодня, 26 февраля 2020 года: днем до -3, без осадков
В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем 0-2.
В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -15 до -17, днем от -3 до -5, ветер западный 2-8 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -2-4.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -4-6.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -6-8.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -7-9.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.
ИСТОЧНИК KP.RU