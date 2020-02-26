2020-02-26T06:10:06+03:00
Общество

В Хабаровске многодетных родителей проконсультируют по оформлению земельных участков

«Прямая линия» с министерством имущественных отношений края пройдет 28 февраля
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске многодетных родителей проконсультируют по оформлению земельных участковВ Хабаровске многодетных родителей проконсультируют по оформлению земельных участковФото: Анастасия ОСИПОВА
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Для многодетных семей в Хабаровске проведут «прямую линию» по вопросу оформления земельных участков. Задать вопросы и получить ответы горожане смогут 28 февраля 2020 года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Рассказывать об особенностях процедуры будут специалисты краевого министерства имущественных отношений. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Консультации проведут в режиме видеосвязи в администрации Хабаровска по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет №127. Также горожан приглашают в комитеты по управлению районами Хабаровска:

- Центральный - Хабаровск, улица Фрунзе, 60, кабинет №111;

- Железнодорожный - переулок Ленинградский, 13 А, кабинет №13;

- Индустриальный - улица Краснореченская, 87, кабинет №9;

- Краснофлотский – улица Руднева, 41, кабинет №15;

- Кировский – улица Орджоникидзе, 3, кабинет №108.

По вопросу участия в «прямой линии», пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 41-98-37, 41-98-38 и 41-98-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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