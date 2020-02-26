В Хабаровский край и Еврейскую автономию поезда приходят с опозданием

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:07:12+03:00

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В Хабаровский край и ЕАО пассажирские поезда приходят с опозданием. Причина тому - сход с железнодорожных путей 18 вагонов с углем. Напомним, происшествие случилось вчера, 25 февраля, на перегоне «Тоннельный-Кундур-Хабаровский» двухпутного электрифицированного участка «Архара - Известковая» Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги.

- К месту происшествия отправили восстановительные поезда со станций «Облучье», «Бурея» и «Биробиджан». На сегодняшний день восстановили движение по одному пути. Некоторые поезда идут с отставанием от графика, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Задержки наблюдаются на рейсах №7 «Владивосток - Новосибирск», №8 «Новосибирск - Владивосток», №99 «Владивосток - Москва», №326 «Нерюнгри - Хабаровск», №35 «Хабаровск - Благовещенск», №325 «Хабаровск - Нерюнгри» и №36 Благовещенск - Хабаровск. Отметим также, что работы на месте происшествия идут, железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов. На вокзалах пассажирам поездов, опаздывающих на четыре часа и более, предоставляют воду и питание. Также люди бесплатно могут воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU