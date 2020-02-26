2020-02-26T06:05:39+03:00
Недвижимость

В селе под Биробиджаном временно отключат электричество

Это необходимая мера в связи с проведением ремонтных работ
Александр ШТААЛЬ
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В селе под Биробиджаном временно отключат электричествоВ селе под Биробиджаном временно отключат электричествоФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сегодня, 26 февраля, временно отключат электричество в селе Птичник под Биробиджаном. Ограничение подачи ресурса коснется домов, расположенных на улицах 40 лет Победы - №1, Центральная - здания по нечетной стороне, начиная с дома №35, Зеленая, Абрикосовая, Облепиховая, Олимпийская, Вишневая, Апельсиновая, Калиновая и Короткая. Также подачу электричества приостановят в садово-огородническое товарищество «Ветеран».

Как сообщили в филиале АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО», электричества не будет примерно с 9:00 до 17:00. После окончания всех работ подачу ресурса возобновят в полном объеме.

Местным жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Своевременно проведенные работы обеспечивают безопасность граждан, а также обеспечивают их право на получение качественной услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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