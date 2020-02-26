2020-02-26T03:10:19+03:00
Общество

Школьников массово эвакуируют во время занятий в Хабаровске и Комсомольске

Ученики спешно покидают учреждения, к которым уже стягиваются машины экстренных служб
Александр ШТААЛЬ
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Школьников массово эвакуируют во время занятий в Хабаровске и КомсомольскеШкольников массово эвакуируют во время занятий в Хабаровске и КомсомольскеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре вновь начались массовые эвакуации в школах. Учебные заведения спешно покидают ученики и педагоги в связи с новыми сообщениями о заложенных в зданиях бомбах. Традиционно неизвестные прислали свои послания на электронную почту. Упорство этих людей поражает, но кто и для чего это делает, пока так и остается загадкой.

- В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют все школы, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В Хабаровске на десять часов утра 26 февраля известно об эвакуациях в школах Индустриального района города, детей вывели на улицу в из лицеев «Ступени» и математического, из школ на Большой и Южнопортовой. Информация по количеству эвакуированных школ в краевой столице уточняется.

Напомним, последняя эвакуация была 17 февраля. В этот день эвакуировали воспитанников 29 детских садов. Опасных предметов в зданиях не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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