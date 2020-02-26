2020-02-26T06:02:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае траты на здравоохранение и сельское хозяйство вырастут

Это стало возможным благодаря дополнительным поступлениям в бюджет из различных источников
Ксения ТУРТЫГИНА
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Комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию правки одобрил и рекомендовал принять их в качестве краевого законаКомитет по бюджету, налогам и экономическому развитию правки одобрил и рекомендовал принять их в качестве краевого законаФото: Законодательная дума Хабаровского края
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На внеочередном заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию депутаты обсудили законопроект, предполагающий корректировки в бюджет-2020.

Присутствовавший на заседании Валентин Костюшин, и.о. министра финансов отметил, что федеральный центр уменьшил субсидии на строительство объектов питьевого водоснабжения. Выплаты урезали на 78,8 миллиона рублей. В программу было включено три водозабора, федеральный центр принял решение только по двум проектам - в Гаровке и Многовершинном, по проекту в Бикине работа продолжается.

По другим статьям расходов новости более приятные. На профилактику сердечно-сосудистых заболеваний запланировано увеличение расходов - на 91,3 миллиона рублей. На софинансирование расходов на высокотехнологичную медпомощь дополнительно направят 12,4 миллиона рублей. Больше денег получат и школы: на ремонт им выделят на 83,7 миллиона рублей сверх ранее запланированного. Детским и кукольным театрам края увеличивают финансирование на 4,6 миллиона рублей.

Самое большое увеличение расходов - на 257,6 миллиона рублей - предполагается на реализацию проекта комплексного обустройства площадок под компактную застройку, на улучшение жилищных условий сельских жителей и строительство школы на 250 мест в селе Мичуринское в Хабаровском районе.

Дополнительные деньги направят на развитие сельского хозяйства, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также «подъемные» для учителей и медработников, приезжающих на работу в сельскую местность.

Корректировки в бюджет будут рассмотрены уже сегодня, 26 февраля, на заседании краевой Законодательной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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