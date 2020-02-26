2020-02-26T05:59:58+03:00
Политика

В Хабаровске назначили нового заместителя мэра города

Алексей Шевцов занял пост управляющего делами администрации города
Александр ШТААЛЬ
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В мэрии Хабаровска назначили нового заместителя мэра городаВ мэрии Хабаровска назначили нового заместителя мэра городаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске представили нового заместителя мэра. Алексей Шевцов занял должность управляющего делами администрации города. Он приступил к своим обязанностям вчера, 25 февраля после того, как его представили коллективу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для справки:

Алексей Иванович Шевцов родился в 1967 году. Получил высшее образование. В 2003 году он окончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Опыт его работы на руководящих постах - больше 21 года. За хороший труд Алексея Ивановича отмечали наградами. Среди них есть почетная грамота, благодарность и благодарственные письма губернатора Хабаровского края.

Напомним, 17 февраля в мэрии сообщили о назначении Елены Лагошиной на должность заместителя мэра по социальным вопросам. Также 28 января стало известно о том, что пост председателя комитета по управлению Краснофлотским районом по жилищно-коммунальному хозяйству занял Михаил Ташматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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