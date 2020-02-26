2020-02-26T05:58:08+03:00
Общество

В Хабаровске ищут пропавшего 23 февраля Евгения Колосова

Всех, кто знает о его местонахождении, убедительно просят связаться с поисковиками
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске ищут пропавшего 23 февраля Евгения Колосова ФОТО: ПСО «ЛигаСпас»В Хабаровске ищут пропавшего 23 февраля Евгения Колосова ФОТО: ПСО «ЛигаСпас»
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В Хабаровске 23 февраля пропал 39-летний Колосов Евгений Владимирович. По предварительной информации, в последний раз его видели на улице Вологодской. До сих пор местонахождение мужчины установить не удалось.

- Среди примет пропавшего: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза голубые. Из одежды на нем были пуховик с капюшоном темно-коричневый в тонкую синюю полоску, синие джинсы, черные ботинки, темно-синяя шапка и темно-синий свитер, - рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛигаСпас».

Горожан убедительно просят помочь в поисках Евгения ФОТО: ПСО «ЛигаСпас»

Горожан убедительно просят помочь в поисках Евгения ФОТО: ПСО «ЛигаСпас»

Горожан убедительно просят помочь в поисках Евгения. Если вы знаете, где он может находиться, или видели его, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-914-190-12-17 и 8-999-082-19-90. Также информацию принимают по номеру «112». Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может быть очень полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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