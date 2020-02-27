Гость из Австрии рассказал о самом страшном в лесу Хабаровского края

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:39:02+03:00

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В Хабаровский край прибыла группа кинематографистов из Австрии. Съемочная группа нацелилась создать фильм об Охотском море, а заодно запечатлеть амурского тигра в дикой природе. Основная работа будет идти в нацпарке «Анюйский». Пока гости из Европы встретились с местными журналистами и рассказали о съемках.

- На вопросы отвечал австрийский продюсер фильма «Хозяин тайги - возвращение амурского тигра» Александр Бундтцен. Он поведал о работе над лентой, кадры для которой снимали в национальных парках «Земля леопарда», «Бикин» и «Анюйский». Ее создают по заказу телеканалов ORF (Австрия), National Geographic (США), Arte (Франция), Первого канала (Россия) и BR (Германия), - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Сам Александр на вопрос о том, что самое страшное в тайге, ответил: «Мошка, мошка, мошка… Тигра видели не раз, но он не причиняет вреда людям, а вот мошка нападает день и ночь и укрыться от нее нет никакой возможности». Также он признался, что у иностранцев, узнающих о том, что в России есть и такие города, как Хабаровск, Владивосток, Николаевск-на-Амуре и другие, широко открываются глаза.

В команде создателей фильма режиссер Франц Хафнер. Он автор и режиссер многочисленных международных документальных фильмов. На Дальнем Востоке бывал не раз. Так, в 2015 году он снял первый эпизод трехсерийного документального фильма «Амур-азийская амазонка», а в начале 2018 года закончил работу над фильмом о природе Охотского моря.

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ИСТОЧНИК KP.RU