2020-02-27T04:36:58+03:00
Происшествия

Криминальный дуэт полтора года грабил сельчан в Хабаровском крае

На счету осужденных 10 доказанных в суде преступлений
Александр ШТААЛЬ
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Криминальный дуэт полтора года грабил сельчан в Хабаровском краеКриминальный дуэт полтора года грабил сельчан в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае зачитали приговор двум злоумышленникам. Их осудили за серию преступлений, совершенных организованной преступной группой. В частности фигурантам предъявляли обвинение в вымогательстве, мошенничестве, грабеже с применением насилия и угрозой его применения. По всем этим пунктам вина подсудимых была доказана.

- На суде установили, что двое жителей одного из поселений района договорились регулярно совершать преступления, связанные с хищением и завладением имуществом местных жителей. Действовали они в период с марта 2017 года по ноябрь 2018 года. Противоправные действия были направлены на жителей одного из сел в Нанайском районе, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На счету злоумышленников 10 преступлений, которые доказаны в суде. Согласно приговору одному из фигурантов назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, а другому - 12 лет. Эти годы осужденные проведут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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