27 Февр. 2020 2020-02-27T04:35:26+03:00

Компенсации за утонувший урожай получат садоводы и огородники в ЕАО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Еврейской автономии садоводы и огородники получат выплаты за урожай, утраченный во время наводнения 2019 года. В целом деньги поступят на счета одной тысячи 678 человек. Выплаты начнутся с 27 февраля.

- Компенсировать ущерб будут из средств областного бюджета. Напомним, пострадавшим полагается по 10 тысяч рублей, если садовые и огородные участки попали в зону подтопления в 2019 году. Общая сумма выплат составит 16 миллионов 780 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Заявления на выплаты поступили от владельцев четырех тысяч 599 участков. Жителям ЕАО принадлежит одна тысяча 678 из них, остальными владеют жители Хабаровского края, которые имеют дачи в Смидовичском районе ЕАО. Последние получают выплаты в своем регионе.

Отметим также, что за выплатой дополнительно приходить не нужно. Деньги поступят на банковский счет, указанный в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU