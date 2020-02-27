Обман покупателя раскрыли в розничном магазине Хабаровска

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:51:46+03:00

Все дело в разнице между стоимостью, указанной на ценнике, и суммой в выбитом чеке

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В Хабаровске розничный магазин оказался в поле зрения сотрудников регионального Роспотребнадзора. Один из покупателей обнаружил разницу между стоимостью, указанной на ценнике, и суммой в выбитом чеке. Речь шла о сумме в пять рублей 20 копеек, но это уже был серьезный повод разобраться, почему так произошло.

- Провели административное расследование и установили, что в одном из сетевых магазинов Хабаровска продавец-кассир действительно допустила обсчет (обман) покупателя на указанную сумму. На ценнике рыбных консервов стоимость была 55,4 рубля, а продавец пробила в чеке за данный товар 60,6 рублей. Разницу продавец по требованию покупателя вернула, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Выяснилось, что при повышении цены на товар, сотрудники магазина вовремя не изменили ценники на товар в торговом зале, ограничившись изменением цены только в программе при расчете с покупателями на кассе. Как результат, к виновному лицу применили меры административного воздействия.

Напомним, в подобной ситуации, согласно действующему законодательству, продавцы обязаны продать потребителю товар по цене, указанной на ценнике в торговом зале.

ИСТОЧНИК KP.RU