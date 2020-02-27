2020-02-27T04:51:46+03:00
Общество

Обман покупателя раскрыли в розничном магазине Хабаровска

Все дело в разнице между стоимостью, указанной на ценнике, и суммой в выбитом чеке
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обман покупателя раскрыли в розничном магазине ХабаровскаОбман покупателя раскрыли в розничном магазине ХабаровскаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске розничный магазин оказался в поле зрения сотрудников регионального Роспотребнадзора. Один из покупателей обнаружил разницу между стоимостью, указанной на ценнике, и суммой в выбитом чеке. Речь шла о сумме в пять рублей 20 копеек, но это уже был серьезный повод разобраться, почему так произошло.

- Провели административное расследование и установили, что в одном из сетевых магазинов Хабаровска продавец-кассир действительно допустила обсчет (обман) покупателя на указанную сумму. На ценнике рыбных консервов стоимость была 55,4 рубля, а продавец пробила в чеке за данный товар 60,6 рублей. Разницу продавец по требованию покупателя вернула, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Выяснилось, что при повышении цены на товар, сотрудники магазина вовремя не изменили ценники на товар в торговом зале, ограничившись изменением цены только в программе при расчете с покупателями на кассе. Как результат, к виновному лицу применили меры административного воздействия.

Напомним, в подобной ситуации, согласно действующему законодательству, продавцы обязаны продать потребителю товар по цене, указанной на ценнике в торговом зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае клиенты Россельхозбанка смогут рассчитываться за покупки «сказочной картой»
В Хабаровском крае ветераны войны и блокадники бесплатно будут пользоваться стационарными телефонами от «Ростелеком».
За отказ от эвакуации из «заминированных» зданий в Хабаровском крае будут наказывать
Хабаровское реготделение партии «Справедливая Россия» обсуждает поправки в Конституцию
Хоккеисты из Хабаровского края выиграли Спартакиаду учащихся России
У самого крупного хищника на земле праздник под Хабаровском
Памятник труженикам тыла украсит сквер в Хабаровске
Еще больше жителей Хабаровского края получат право на бесплатную юридическую помощь
Обман покупателя раскрыли в розничном магазине Хабаровска
Компенсации за утонувший урожай получат садоводы и огородники в ЕАО
Криминальный дуэт полтора года грабил сельчан в Хабаровском крае
Гость из Австрии рассказал о самом страшном в лесу Хабаровского края
Новым специальностям будут обучать в техникумах и колледжах Хабаровского края
В мэрии Хабаровска посчитали сэкономленные деньги и доходы за 2019 год
Автоугонщики в Хабаровске не смогли вернуть машину владельцу за деньги