2020-02-27T07:37:04+03:00
Общество

Еще больше жителей Хабаровского края получат право на бесплатную юридическую помощь

Решением краевой Законодательной думы перечень льготных категорий увеличен на пять позиций
Ксения ТУРТЫГИНА
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Право на бесплатные консультации юриста - один из видов социальной поддержки населенияПраво на бесплатные консультации юриста - один из видов социальной поддержки населенияФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Категории граждан, которые могут проконсультироваться у юриста бесплатно, установлены Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Однако власти на местах вправе расширять перечень.

Этим правом воспользовались депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, дополнительно к категориям граждан, перечисленных в федеральном законе, добавили еще пять.

В список добавлены: ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф. Плюс к этому право на бесплатную правовую поддержку получили лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение полугода после освобождения.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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