Памятник труженикам тыла украсит сквер в Хабаровске

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:07:22+03:00

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В Хабаровске собираются установить памятник труженикам тыла. Предполагается, что он украсит сквер площади «Города воинской славы». Чтобы определить лучший проект постамента, проведут конкурс, в котором участвовать смогут все желающие. Положение опубликовано на сайте администрации Хабаровска.

- Творческое состязание проводит мэрия, но идея его организации принадлежит хабаровским ветеранам. Сам конкурс уже стартовал в середине февраля. Его проведут в три этапа: с 10 февраля по 5 апреля - художники разработают проект, 6 апреля - презентация идей, с 7 по 10 апреля - рассмотрение проектов членами жюри, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Лучшую работу выберут с 13 апреля по 7 мая. Лауреатов отметят денежными призами. За первое место - 150 тысяч рублей, 120 - за второе и 90 - за третье. Будут и три поощрительные премии по 50 тысяч рублей для участников, представивших достойные проекты, но не занявших призовые места.

Памятник планируют установить именно в год, когда будут отмечать 75 лет Победы. Напомним, в первые дни войны более 25 тысяч жителей Хабаровского края записались добровольцами и ушли на фронт.

ИСТОЧНИК KP.RU