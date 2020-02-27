27 Февр. 2020 2020-02-27T07:05:07+03:00

У самого крупного хищника на земле праздник под Хабаровском Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

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В зоосаде под Хабаровском отметят Международный день белого (полярного) медведя. Дату 27 февраля утвердили с целью привлечь внимание к вопросам охраны самого крупного наземного хищника на планете. К слову, белый медведь занесен в Красную книгу мира и Красную книгу России с 1957 года. Он символ Арктики, у которого есть только один враг - человек, уничтожающий популяцию зверя.

- В зоосаде «Приамурский» живет белый медведь, молодой самец по кличке Хабар. Он любимец посетителей, которые любят наблюдать за его жизнью в вольере и особенностями поведения, следить за его развитием. Посмотреть на него приглашают жителей и гостей города, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Отметим также, что в просветительских целях в зоосаде создали программу «По следам белого медвежонка». Она помогает больше узнать об уникальных механизмах приспособления, которые создала природа для выживания животного в экстремальных условиях, и проблемах, ведущих к сокращению численности в естественной среде обитания.

zoosad27_khv У самого крупного хищника на земле праздник под Хабаровском

ИСТОЧНИК KP.RU