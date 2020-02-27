Хоккеисты из Хабаровского края выиграли Спартакиаду учащихся России

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:54:59+03:00

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Спортсмены из Хабаровского края выиграли Спартакиаду учащихся России по хоккею с мячом. Соревнования прошли в Красноярске. Дальневосточный регион представляла команда «Ерофей-2005» под руководством тренера Германа Янцена. Спортсмены выиграли в матчах с командами из Красноярского края, Кировской, Ульяновской и Иркутской областей, а также из республики Коми.

- В первой игре хабаровские хоккеисты встретились со сборной Красноярского края. Уступив по ходу матча два мяча, дальневосточники смогли усилиями своего капитана Павла Пономарева отыграться и завершить встречу вничью, счет был 5:5, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Дальше хоккеисты уверенно обыгрывали своих соперников, пропустив только четыре мяча в свои ворота. Общая разница забитых и пропущенных мячей сборной Хабаровского края 42-9. К слову, в предыдущем сезоне сборная края победила на турнире на призы клуба «Плетеный мяч» среди юношей 2005 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU