2020-02-27T08:59:54+03:00
Общество

Дачников, пострадавших от наводнения в 2019 году, разыскивают в Хабаровске

Речь идет о тех подтопленцах, которые не получили материальную помощь
Александр ШТААЛЬ
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Дачников, пострадавших от наводнения в 2019 году, разыскивают в ХабаровскеДачников, пострадавших от наводнения в 2019 году, разыскивают в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске разыскивают дачников, пострадавших во время наводнения 2019 года и не получивших материальную помощь в виде 10 тысяч рублей. До них пытаются дозвониться, чтобы оформить акты, подтверждающие затопление их земельных участков.

- Первичные сведения о затопленных дачах в мэрию предоставили в Союзе садоводов. В список на получение денежных средств тогда было внесено немногим более одной тысячи 700 человек, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что одни подтопленцы по непонятным причинам не обращаются за выплатой, другие же наоборот, хотят получить деньги, но не могут подтвердить право собственности на землю, предъявляя только, скажем, членскую книжку, что, в соответствии с законом, не является необходимым документом для оформления выплаты. При этом 90 процентов пострадавших уже получили причитающиеся выплаты.

Напомним, заявления принимают до 31 марта 2020 года включительно. Обращаться нужно в центры социальной поддержки населения или краевое государственное казенное учреждение «Опера¬тор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по месту жительства. Чтобы получить акт, подтверждающий затопление их земельных участков, пожалуйста, обратитесь в комитет по управлению районом администрации города, на территории обслуживания которого расположено садоводческое некоммерческое товарищество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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