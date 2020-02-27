2020-02-27T09:39:54+03:00
Происшествия

Сбитую КамАЗом женщину в Хабаровске доставили в нейрохирургическое отделение

Машина сбила горожанку недалеко от «зебры»
Александр ШТААЛЬ
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Сбитую КамАЗом женщину в Хабаровске доставили в нейрохирургическое отделениеСбитую КамАЗом женщину в Хабаровске доставили в нейрохирургическое отделениеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в районе улицы Краснореченской под колеса грузовой машины попала женщина. По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Автомобиль КамАЗ-541127 с полуприцепом Hyundai допустил наезд на горожанку, когда двигался по улице Флегонтова со стороны улицы Павла Морозова. Женщина в это время переходила проезжую часть улицы Флегонтова справа налево по ходу движения автомобиля.

- У пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, внутричерепную гематому, перелом лицевого скелета, закрытый перелом лопатки слева. Ее доставили в нейрохирургическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что водитель на момент аварии был трезв. Стаж его вождения с 2015 года. В отношении него составили административные протоколы.

Пешеходов и водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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