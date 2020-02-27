Делец из Приморья продавал наркотики через интернет-магазин в Хабаровском крае

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:27:32+03:00

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В Хабаровском крае пресекли торговлю наркотиками через интернет-магазин. По предварительной информации, организовал незаконный бизнес житель Приморского края. Он сбывал запрещенное вещество – производное N-метилэфедрона с помощью курьеров. Последние делали закладки в Комсомольске-на-Амуре, информация о которых попадала в интернет.

- Лица, желающие приобрести наркотик, оформляли заказ в интернет-магазине, а затем оплачивали «покупку» через электронный кошелек. Задержали организатора при попытке получения очередной партии синтетического наркотика для последующей закладки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже полицейские нашли тайник, который оборудовал подсудимый. Из него изъяли запрещенное вещество, предназначенное для дальнейшего сбыта. Часть партии обнаружили в ходе обыска в съемной квартире, где собирались курьеры. В общей сложности полицейскими изъято порядка 160 граммов синтетического наркотика.

Расследование уголовного дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» уже закончилось. Материалы уже находятся в суде на рассмотрении. В качестве наказания суд может определить лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU