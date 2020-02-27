Хабаровское реготделение партии «Справедливая Россия» обсуждает поправки в Конституцию

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:30:14+03:00

Хабаровские эсеры считают, что прийти и проголосовать должен каждый россиянин - речь идет об основном законе государства Фото: Ольга АПОЛЛОНОВА

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На пресс-конференции представители Хабаровского регионального отделения партии «Справедливая Россия» познакомили журналистов со своим виденьем поправок в Конституцию.

Напомним, 22 апреля 2020 года россиянам предстоит высказать свое мнение по корректировкам в Конституцию. Точный список правок пока формируется – до 2 марта у всех есть право высказать свои предложения. Затем весь массив будет передан специалистам, которые сгруппируют предложения, уберут дублирующие и некорректные. В конечном списке правок, предположительно, будет не более 15 позиций.

До этого времени у политических партий есть шанс исправить, как сказал Игорь Глухов, руководитель ХРО партии «Справедливая Россия», ошибки предыдущего правительства. Главным пунктом эсеры считают отмену пенсионной реформы.

- Мы считаем, что нужно вернуть людям право уходить на пенсию в 55 и 60 лет, для женщин и мужчин соответственно. И это нужно закрепить в Конституции, чтобы ни у кого не было даже мысли что-то менять, - подчеркнул Игорь Глухов.

Главный эсер Хабаровского края отметил, что поддерживает поправки, предложенные президентом. Так, ему и его однопартийцам очень нравится норма, по которой люди, имеющие активные интересы в других странах (гражданство, имущество), лишаются права занимать высокие руководящие посты в государственных органах власти. Также импонирует предложение усилить роль парламента в политической жизни страны.

- Создается система сдержек и противовесов, которая в конечном итоге пойдет на пользу всех россиянам, - сказал Игорь Станиславович. – Вместе с тем, чтобы сформировать цельное мнение, нам нужно увидеть окончательный список поправок.

Хабаровское отделение эсеров выдвинуло и свои поправки. Так, они считают, что Хабаровский край и вообще Дальний Восток должен быть активнее представлен в Госдуме.

- По объективным причинам в Государственной думе немного дальневосточников. Получается, что интересы крайне обширной часть страны отстаивает меньше десятка человек. Нужно поменять систему и увеличить количество мандатов для дальневосточников, - объяснил Игорь Глухов.

Кроме того, хабаровчане предложили ограничить льготы для чиновников и экс-депутатов, уходящих на пенсию. Ситуацию, при которой «слуги народа» назначают себе значительные выплаты из бюджета, эсеры считают неприемлемой в сложившейся социально-экономической обстановке.

Доносить свое мнение до жителей края ХРО «Справедливая Россия» будет через серию информационных пикетов. Первые уже прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, на очереди Вяземский район.

Информационные пикеты проходят по всему краюФото: Ольга АПОЛЛОНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU