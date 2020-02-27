2020-02-27T07:55:28+03:00
Общество

За отказ от эвакуации из «заминированных» зданий в Хабаровском крае будут наказывать

По всем случаям отказа в эвакуации будут проводить проверки
Александр ШТААЛЬ
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За отказ от эвакуации из «заминированных» зданий в Хабаровском крае будут наказыватьЗа отказ от эвакуации из «заминированных» зданий в Хабаровском крае будут наказыватьФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае ложные минеры продолжают звонить и присылать электронные письма с угрозами в учреждения региона второй год подряд практически ежедневно. В 2019 году в торговые и социальные объекты неизвестные прислали 627 таких сообщений, и после каждого из них всех посетителей эвакуировали. Ситуацию обсудили на заседании краевой антитеррористической комиссии.

- В регионе были случаи отказа от эвакуации. Все устали, однако это ставит под угрозу безопасность людей, что недопустимо. Так, правоохранительные органы уже попросили принять меры реагирования, а в краевой прокуратуре напомнили, что в постановлении Правительства РФ, регулирующем антитеррористическую защищенность объектов, эти моменты оговорены, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в документе говорится, что при поступлении сообщения о минировании, в том числе ложного, должна быть эвакуация людей. С 16 декабря прошлого года ввели административную ответственность за неисполнение требований. Теперь по всем случаям отказа в эвакуации будут проводить проверки. Если случаи произошли до декабря, то надзорный орган выдаст предупреждение, а если после - то последует наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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