В Хабаровском крае клиенты Россельхозбанка смогут рассчитываться за покупки «сказочной картой»

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:20:35+03:00

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Акцию в поддержку выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» проводит Россельхозбанк. Новые платежные карты, с репродукциями лучших полотен из представленных на выставке, можно будет оформить начиная с 1 марта 2020 года. Карта доступна на тарифном плане «Персональный» в рублях, долларах США или евро. Согласно условиям, карта может участвовать в программе лояльности РСХБ, а также быть привязанной к счету карты платежного кольца PayRing. Карты выпускаются совместно с платежной системой Mastercard. Воспользоваться предложением можно с 1 марта 2020 года. Также все клиенты банка получат возможность поддержать Третьяковскую галерею через мобильный и Интернет-банк.

- Этот год для Россельхозбанка особенный: нам исполняется 20 лет, - отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк. - Партнерство банка с государственной Третьяковской – это настоящий подарок, как для нас, так и для наших клиентов. Думаю, что и детям, и взрослым понравится гулять по залам, встречать своих любимых сказочных персонажей, где-то даже переживать за них, но каждый раз понимать, что в конце добро всегда побеждает. Потому что мы – за добро.

«Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» – пилотный проект, который Третьяковская галерея реализует совместно с Россельхозбанком. Это своего рода эксперимент, в котором «Третьяковка» пробует себя в новом формате иммерсивных выставок, рассчитанных на самый широкий круг зрителей.