В Хабаровск из Таиланда прилетел ребенок с признаками вирусной инфекции

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:57:57+03:00

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В Хабаровск из Таиланда 27 февраля прилетел самолет, на борту которого был ребенок с симптомами вирусной инфекции. Заболевшего обнаружили сотрудники санитарных служб. Ситуацию под особый контроль взяли медработники. Меры принимают с целью не допустить проникновение вирусной инфекции из-за рубежа.

- Ситуация абсолютно штатная, каждый день выявляются пассажиры с какими-либо симптомами - повышенная температура, недомогание и так далее. Специалисты берут пробы, отправляют на исследование. Если что-то выявится, будут приняты меры, - прокомментировала Анастасия Судакова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На данный момент ребенок находится под присмотром врачей. Также проводят исследования на респираторные вирусы. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор России усилил меры по контролю за лицами, прибывающими из-за рубежа. Пассажиров, в том числе и в Хабаровском крае, проверяют тепловизорами с целью выявить людей с повышенной температурой. Это необходимая мера безопасности из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU