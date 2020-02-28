2020-02-28T06:23:43+03:00
Общество

Погода в Хабаровском крае и ЕАО на Масленицу приготовила подарок

Ожидается, что будет тепло и без осадков
Александр ШТААЛЬ
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Погода на Масленицу в Хабаровском крае и ЕАО приготовила подарокПогода на Масленицу в Хабаровском крае и ЕАО приготовила подарокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае и ЕАО, начиная с 23 февраля, отмечают положительные температуры. Из-за южного циклона, во власти которого оказались регионы, снега стало больше. Снежный покров довольно быстро теряет высоту в том числе и под активным февральским солнцем снежный покров. На Масленицу погода приготовила приятный подарок.

- В последние дни февраля в Хабаровском крае обойдется без существенных осадков. В отдельных районах может выпасть небольшой снег. Сохранится повышенный по сравнению с нормой температурный фон. Ночные температуры могут варьироваться в пределах -13 -18 градусов, дневные – в пределах +1 -4 градусов, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Погода в первые дни марта будет без осадков, ветер слабый до умеренного, температурный фон на уровне конца февраля. Жителей Хабаровского края и Еврейской автономии призывают быть бдительными. С положительными температурами лед на реках становится хрупким, риск провалиться увеличивается в разы.

К слову, накануне Масленицы на Амуре у Хабаровска сожгли чучело единорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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