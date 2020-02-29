Погода в Хабаровске на 29 февраля 2020 года: в Хабаровске солнечно, без осадков, днем до -3 градусов

29 Февр. 2020 2020-02-29T02:28:37+03:00

Теплом и солнышком порадует жителей Хабаровского края последний день зимы Фото: Евгения МОЛОТОВА

Теплом и солнышком порадует жителей Хабаровского края последний день зимы

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В Биробиджан облачно с прояснениями. Ветер западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров. Температура ночью -12. Днем до -1. По ощущениям до -5.

В Хабаровске солнечно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду порывы до 6 метров. Температура воздуха ночью -14. Днем -3. По ощущениям днем до -7. Уровень Амура -47 сантиметров. Толщина льда у города менее 50 сантиметров.

В Бикине облачно, возможен снег. Ветер западный 2 метра в секунду. Ночью до -9. Днем +1.

В Советской Гавани и Ванино солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, во второй половине дня северный,1--2 метра в секунд. Ночью -17. Днем -5.

В Комсомольске-на-Амуре солнечно. Осадков не ожидается. Ветер северный, 3 метра в секунду. Ночью -15. Днем -4, по ощущениям до -9. Уровень Амура у Города Юности -72 сантиметра. Толщина льда у города менее 50 сантиметров.

В Чегдомыне солнечно, без осадков. Ветер северный, 1 метр в секунду, днем штиль. Ночью до -19. Днем до -3.

В Николаевске-на-Амуре облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Ночью -20. Днем -11. По ощущениям до -13. Уровень Амура в устье реки 67 сантиметр. Толщина льда около 50 сантиметров.

В Охотске солнечно. Ночью -17. Днем -5. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воды в Охотском море 3,4 градуса. Сплоченность морского льда 50%.

Минимальная температура воздуха наблюдалась в Охотском районе в Токо: - 34.

Максимальная температура воздуха наблюдалась в Арке: -10.

ИСТОЧНИК KP.RU