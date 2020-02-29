На ровном месте: два автомобиля столкнулись в ДТП под Хабаровском

29 Февр. 2020 2020-02-29T04:05:03+03:00

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Курьезный несчастный случай, который, тем не менее, грозит приличными финансовыми тратами владельцам, произошел вскоре после обеда 28 февраля. Водители Toyota Carib и Toyota RAV4 не поделили дорожное пространство. При этом, с формальной точки зрения правы оба. Водитель Toyota Carib двигался со стороны Хабаровска и пройдя опасный поворот стал набирать скорость для маневра обгона. Впереди двигались еще два автомобиля, возглавлял колонну тягач с тралом. Убедившись, что на встречной полосе никого нет, водитель универсала приступил к обгону медленно едущего грузовика. Его оппонент появился совершенно неожиданно, когда водитель Carib уже поравнялся с большегрузом.

- Пошел на обгон, никаких препятствий к этому не было, - объяснил свою позицию водитель Carib. – Никаких запрещающих обгон знаков здесь нет, как нет и сплошной, и разметки.

RAV4 выезжал со второстепенной дороги и вывернул прямо навстречу. Деваться универсалу было некуда. Иномарки сошлись как противоположные вектора.

Мужчина, управлявший RAV4, выезжал на главную дорогу с улицы Москаленко. Доводы оппонента о том, что он должен был уступить дорогу, мужчина оставил без внимания поскольку считал, что обгонять трал было запрещено и вот почему. На обгон водитель универсала вышел на мосту через речку Березовую, а правила дорожного движения то запрещают. Таким образом, если бы Carib не приступил к запрещенному маневру, то столкновения бы не случилось. Точку в этом сложном деле поставит экспертиза. В отличие от автомобилей, люди в ДТП не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU