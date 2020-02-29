2020-02-29T06:59:13+03:00
Общество

Широкую Масленицу празднуют в Комсомольске-на-Амуре

На всю широту души развернется гуляние на Театральной площади Города Юности
Евгения МОЛОТОВА
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Праздник Масленицы встречают в КомсомольскеПраздник Масленицы встречают в КомсомольскеФото: Евгения МОЛОТОВА
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Зиму провожают на всей территории Хабаровского края. Так 29 февраля с 12.30 на Театральной площади у Драмтеатра начался масштабный праздник посвященный проводам зимы. Жители Города юности и гости города с удовольствием участвуют в интересных и веселых мероприятиях, организованных при посредстве администрации города. А в 17:00 комсомольчан приглашают посетить гала-концерт открытого городского конкурса хореографического искусства «Стихия танца». В паркетном зале Драмтеатра свое искусство покажут мастера хендмэйда. Все понравившиеся сувениры желающие смогут приобрести там же. Ярмарка стартует в половине шестого вечера.

Напомним, масленичная неделя, предшествует Великому посту, который для всех православных христиан начнется в следующий понедельник - 2 марта. Окончание Великого поста - праздник Пасхи, или Христово воскресенье верующие встретят 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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