2020-02-29T05:34:51+03:00
Происшествия

Автомобиль на газовой тяге взорвался в Кировском районе Хабаровска

По чистой случайности никто не пострадал
Евгения МОЛОТОВА
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Автомобиль взорвался во дворе дома по улице Орджоникидзе ФОТО очевидцевАвтомобиль взорвался во дворе дома по улице Орджоникидзе ФОТО очевидцев
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Звуком взрыва было испорчено субботнее утро жителей домов 10 и 10а по улице Орджоникидзе в Кировском районе краевой столице. Источником звука оказался припаркованный во дворе автомобиль с газовым двигателем. Как сообщают очевидцы происшествия никаких подозрительных или просто посторонних лиц поблизости от транспортного средства замечено не было. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Причины возгорания автомобиля уточняются.

Напомним, автомобили использующие газовое топливо, считаются более экономичными и экологичными по сравнению с дизельными и бензиновыми агрегатами. Однако, установка газобаллонного оборудования – серьезное вмешательство в конструкцию автомобиля, которое зачастую приводит к непредсказуемым последствиям, особенно если систему монтируют непрофессионалы. Специалисты же признают, газ значительно опаснее бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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