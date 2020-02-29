Спортсмены из Хабаровского края взяли восемь медалей на международном турнире по спортивному ориентированию

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:07:22+03:00

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Кубок и Первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах завершились накануне в Швеции. В числе участников престижного мероприятия были и спортсмены из Хабаровского края. И наши «ориентировщики» делом доказали, что не готовились не зря. В родной регион они привезут целый комплект медалей: четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Двумя золотыми медалями пополнила копилку края комсомольчанка Алёна Трапезникова. На Кубке мира спортсменка показала лучшее время в гонке с общего старта, а также победила в эстафете в команде с Татьяной Обориной и Марией Вяткиной.

Николай Таран на первенстве мира взял сразу три награды - два золота и бронзу. В первый день соревнований комсомольчанин показал третий результат в спринтерской гонке, а затем стал первым на дистанции с общего старта и эстафете.

Серебряные медали первенства мира у Марии Воробьевой, которая в гонке на длинной дистанции и эстафете пришла на финиш второй. Максим Жилин, уступивший Николаю Тарану в гонке с общего старта, также завоевал серебряную награду.

ИСТОЧНИК KP.RU