Очередной правительственный час в парламенте Хабаровского края депутаты посвятили культуре.

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:17:57+03:00

Как доложил собранию министр культуры Александр Федосов, одной из важнейших проблем в этой сфере является физическое состояние «очагов культуры». Зданиям нужен ремонт

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В один из последних зимних дней краевые парламентарии собрались для обсуждения государственной политики в области культуры. В качестве основного докладчика перед собравшимися выступил министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

- Отраслевая сеть состоит из 649 учреждений культуры, обеспеченность учреждениями в соответствии с действующими нормативами в среднем по краю составляет 85 процентов, - отметил в своем докладе министр. - Перед отраслью стоят приоритетные задачи – увеличить число посещений организаций культуры к 2024 году на 15 процентов, в пять раз повысить число обращений к цифровым ресурсам.

Обсуждены были и различные направления развития культурной жизни в крае в целом. Парламентарии отметили очевидную пользу введении модельных библиотек. Компьютеризированные современные читальные залы, помещения, могут в перспективе, заменить дома культуры, досуговые центры. Также в крае ведется работа по оцифровке редких изданий, в 2019 году фонд Дальневосточной государственной научной библиотеки пополнился тридцатью семью уникальными изданиями. Благодаря новым технологиям и особому отношению работников библиотек к организации деятельности этих самых доступных населению культурных учреждений, есть надежда, что Хабаровский край продолжит удерживать позицию одного из самых читающих регионов страны.

Несмотря на то, что объем расходов, который закладывается на отрасль культуры в крае, вот уже на протяжении нескольких лет не увеличивается, министерству удается решать вопросы поддержки своих учреждений, оснащения их современным оборудованием в том числе за счет коммерческих услуг и помощи меценатов.

По словам Александра Федосова, в отрасли работает очень много людей-энтузиастов, поэтому и результаты их работы вызывают чувство гордости за край. Но проблемы есть и их нужно решать. Одна из них – содержание и ремонт зданий, имеющих вековую историю, в таких строениях размещаются Дальневосточная государственная научная библиотека, Гродековский и художественный краевые музеи. С нетерпением ждут ремонта зданий домов культуры «Судостроитель» и «Строитель» жители Комсомольска-на-Амуре. Александр Федосов заверил, что в ближайшие два года эти учреждения города Юности планируют отремонтировать.