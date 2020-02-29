Неравнодушные комсомольчане решат что делать с продажей алкоголя

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:39:45+03:00

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Комсомольчан приглашают к обсуждению изменения границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголя

Администрация Комсомольска приглашает все заинтересованные лица к обсуждению проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2014 г. № 2398-па «Об утверждении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Вопрос о запрете на продажу алкогольных напитков в магазинах, находящихся на первых этажах жилых зданий обсуждается уже не первый день. Предприниматели полагают, что введение данной меры повлечет за собой существенное снижение их доходов. Сами горожане – что желающие горячительного все равно найдут, где его приобрести. По мнению некоторых представителей здравоохранения, потребление некондиционных напитков приведет к росту отравлений. Вопрос о том, следует ли запретить продажу алкоголя в магазинах, находящихся в жилых домах обсудят 5 марта в 16:00 в администрации Комсомольска

К участию приглашаются, прежде всего, горожане, проживающие в границах территории, устанавливаемой обсуждаемым проектом нормативного правового акта, законные представители учащихся Инженерной школы, лица, пользующиеся услугами Клинико-биохимической лаборатории, городской больницы № 2, представители образовательной и медицинской сфер, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность в границах территории, контрольно-надзорные органы, и иные жители желающие принять участие в общественных обсуждениях, обладающие в соответствии с законодательством РФ избирательным правом на выборы в органы местного самоуправления, органы государственной власти. С проектом нормативного правового акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления

ИСТОЧНИК KP.RU