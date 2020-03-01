1 Март 2020 2020-03-01T02:36:04+03:00

В Хабаровске погода сегодня, 1 марта 2020 года: днем до +1, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Биробиджане погода сегодня без осадков днем до -1

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -12 до -14, днем от -1 до +1, ветер северо-западный 4-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 1 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU