По-свински поступил с баранами и индейками приятель фермера в Хабаровске

1 Март 2020 2020-03-01T04:06:08+03:00

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У фермера в Хабаровске украли двух поросят, шесть баранов и идеек. По его задумке, с помощью это живности должны были увеличить поголовье скота и численность птицы. Помогал ему в этом почти партнер, с которым они собирались вместе вести дело.

- Заявитель обратился в полицию и рассказал, что животных и птицу у него похитили из загонов. Ущерб потерпевший оценил в 55 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. – Фермер объяснил, что в прошлом году познакомился с мужчиной, который быстро вошел в доверие потерпевшего. Они планировали вести совместный бизнес, связанный с увеличением поголовья скота.

На какое-то время потерпевший из-за проблем со здоровьем отказался от расширения и на время отошел от руководства хозяйством. Этим и воспользовался его несостоявшийся деловой партнер. У него при обыске изъяли похищенных баранов, поросят, индеек и вернули имущество собственнику. Животных фермер узнал по специальным биркам, которые выдают после прохождения процедуры ветеринарного контроля.

Несостоявшийся партнер, понял, что его ищут. Сначала он скрывался у знакомых. Когда его вычислили, мужчина попытался скрыться на своем автомобиле, но его все равно задержали. Как выяснилось, фигуранта ранее привлекали к уголовной ответственности в том числе за кражи и грабеж. Сейчас в отношении него расследуют новое уголовное дело за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU